Serie C, Andria-Picerno anticipata alle 14.30

«A ratifica degli accordi intercorsi tra le società», la Lega Pro ha disposto la variazione dell'orario di inizio della gara Fidelis Andria-Az Picerno (serie C, girone C) in programma sabato prossimo, 24 settembre, allo Stadio «Degli Ulivi» alle ore 14.30. Lo ha reso noto la società lucana. La gara, valida per la quinta giornata di campionato, era programmata per le ore 20.30.