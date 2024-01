Serie A, dopo Juventus e Roma c'è il Lecce: la classifica degli ultimi 30 minuti

Il Lecce di Roberto D'Aversa continua a far parlare di sè. Tra le tante note positive del girone di andata, terminato al dodicesimo posto in classifica con un vantaggio di ben sette lunghezze sulla terz'ultima, figura anche il podio conquistato nella speciale graduatoria delle squadre che hanno ottenuto più punti nell'ultima mezz'ora di gioco.

A qualcuno probabilmente potrà sembrare strano ma i numeri rilanciati da Sky Sport sono sotto gli occhi di tutti: alle spalle di Juventus (10 punti) e Roma (9 punti) infatti c'è proprio la formazione salentina con 7 punti conquistati negli ultimi trenta minuti di gioco. Un dato da non sottovalutare perché oltre ad avere reso ancora più solida la classifica dei giallorossi conferma anche la bontà del lavoro svolto fino a questo momento da mister D'Aversa e dai componenti dello staff tecnico sulla testa e sulle gambe di Gabriel Strefezza e compagni. Difficile ricordare un calciatore del Lecce vittima di crampi nei minuti finali di gara. Anzi, molto spesso in prossimità dell'ultima curva del match i ragazzi di D'Aversa hanno preso d'assalto l'area di rigore avversaria alla ricerca del gol. Nella top five i questa speciale classifica troviamo al quarto posto il Cagliari di Ranieri con 5 punti conquistati, molti addirittura in zona Cesarini, e subito dopo la Fiorentina di Italiano che di punti nell'ultima mezz'ora ne ha ottenuti 4. A seguire tutte le altre sedici squadre che, c'è da credere, faranno di tutto per invertire la rotta nel corso del girone di ritorno.

Le altre classifiche

I sette punti portati a casa probabilmente sarebbero stati di più se la mira dei calciatori leccesi fosse stata un po' più precisa o se gli stessi fossero stati decisamente più concreti davanti al portiere avversario.

Anche alla luce di altri due dati riportati da transfermarkt.it e che si commentano da soli. Lo zambiano Lameck Banda è al quarto posto della classifica dei tiri in porta con 19 tiri finiti nello specchio (come lui anche Thuram e Vlahovic), alle spalle di Lautaro Martinez (25), Berardi (23) e Zapata (20). Cinque calciatori invece occupano il primo posto della classifica dei tiri effettuati fuori dallo specchio con ben 20 tentativi falliti. Tra questi c'è pure Nikola Krstovic che detiene il primato con colleghi del calibro di Cristante, Kvaratskhelia, Laurientè e Vlahovic.