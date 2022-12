Muore Pelè, ma i messaggi di cordoglio sono per Pellè: centinaia di commenti sui social. E c'è chi ironizza

È morto Pelè, il mondo del calcio è in lutto. Ma c'è chi, per errore, scrive messaggi di condoglianze a Graziano Pellè, ex calciatore salentino, passato anche dal Lecce e dalla nazionale italiana. Tra i due cognomi c'è una differenza sottile ma basilare: una l in più. Da tutto il mondo, però, hanno scritto messaggi di condoglianze sotto uno degli ultimi post dell'ex atleta leccese. Distrazione, scarsa conoscenza di Pelè (quello vero), o qualche burlone che ha voglia di scherzare persino sulla morte? In ogni caso, da Graziano nessuna risposta.

Gli angeli e il cucchiaio

Sui social, però, qualcuno ha anche deciso di ironizzare. «Insegna agli angeli a fare il cucchiaio», scrive qualcuno, ricordando il celebre gesto, poi andato male, con la nazionale azzurra agli Europei del 2016. Pellè, per qualche ora oggi, è stato uno dei profili Instagram più cliccati. Ma era solo un errore.