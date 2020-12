Paolo Rossi morto: la moglie: «Dopo di te il niente»

«Dopo di te il niente». Così Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi saluta il marito sui social. Giornalista esperta di sanità, perugina, 48 anni, Federica sta ricevendo tanti abbracci virtuali in segno di lutto per la scomparsa del campione del Mundial.

La notizia che è suo marito si era spento l'ha data lei pubblicando una foto di coppia su Instagram. Sorrisi, tramonto, serenità. «Per sempre», scrive Federica.

Federica ha postato anche una bella foto in vacanza con Rossi e le figlie Maria Vittoria e Sofia, 10 e 8 anni, che si avviano in spiaggia. Un momento normalissimo in famiglia. L'immagine è accompagnata da un altro pensiero struggente. «Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto....».

Federica Cappelletti è laureata in Lettere moderne a Perugia e in Scienze della comunicazione a Roma. È giornalista a “La Nazione”. Nel 2003 ha pubblicato il libro Razza Juve nel 2007 ha vinto il premio giornalistico Cinque Terre. È la seconda moglie di Paolo Rossi (la prima è stata Simonetta Rizzato con cui Rossi ha avuto il primo figlio Alessandro nato proprio nel mitico1982).

Federica e Paolo, 16 anni di differenza, si sono conosciuti nel 1998 e sposati nel 2010 a Roma, in Campidoglio. Dieci anni dopo, all'inizio della pandemia, e quindi pochi mesi fa la coppia è volata alle Maldive per rinnovare le promesse nuziali. Sì, si sono risposati. Uscì un servizio fotografico su Chi a cui Rossi confidò: «Ho pianto come un bambino». Aveva organizzato tutto Cappelletti senza dire nulla al marito. «Ancora oggi – aveva aggiunto – faccio fatica a credere di aver vissuto un momento così magico. Il panorama, i fiori bianchi, la danza maldiviana e quel tappeto di petali di rose rosse saranno difficili da dimenticare. Ho pianto come un bambino. Dieci anni di matrimonio, di questi tempi, non sono proprio pochi e poi, quando ho visto le nostre bambine vestite da damigelle, non sono più riuscito a contenere l’emozione».

Hanno scritto insieme un libro nel 2012, si intitola "1982. Il mio mitico Mondiale" per i tipi Kowalski. Questa la sinossi: «I giorni che ci hanno tenuti inchiodati davanti al televisore. Aneddoti e ricordi si intrecciano a emozioni, paure, sensazioni. Fino alla finalissima Italia-Germania con cui l’Italia vince il campionato. Un campionato rimasto nel cuore degli italiani che, dopo il racconto di Paolo Rossi, fanno sentire la loro voce, i loro ricordi, le loro emozioni. Un libro che è insieme la testimonianza di un grande campione e memoria collettiva di quegli italiani che ancora hanno impressi nel cuore l’esultanza del presidente Pertini ai tre gol azzurri e l’urlo indimenticabile del telecronista Martellini: “Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!».

Un anno fa hanno scritto a quattro mani un secondo volume: "Quanto dura un attimo", l'autobiografia ufficiale di Rossi che doveva diventare un film.

