Luigi De Laurentiis al Gp di Monza, ma gioca il Bari e sui social arrivano decine di critiche. Lui risponde a un tifoso: «Ero lì per lavoro»

Luigi De Laurentiis era al Gran Premio di Monza oggi. Su Instagram è lo stesso produttore cinematografico a postare una foto con Carlo Verdone dal paddock. Una foto che i tifosi del Bari non gli hanno perdonato. Pioggia di commenti sul fatto che proprio oggi il Bari sia impegnato a Terni contro la Ternana. Il presidente è nel mirino dei tifosi per il nodo multiproprietà e per non aver - secondo i sostenitori - investito adeguatamente nel mercato.

La risposta

Lo stesso De Laurentiis risponde in modo piccato a un tifoso su Instagram: «Sono andato via ad inizio gran premio proprio per andare a vedermi il Bari. Ero al Gran Premio per lavoro. Non credo debba giustificarmi a priori ma almeno posso rispondere a lei come a tanti altri che invece di pensare alla partita pensano ad altro». Testa al campo, insomma.