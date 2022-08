L'amministrazione comunale premia Sticchi Damiani. Il presidente: «Il Lecce non è business, è sentimento»

Un premio per il Lecce e per Saverio Sticchi Damiani nel corso dei festeggiamenti per i santi patroni di Lecce. La serata, nel Chiostro dei Teatini, ha visto diverse eccellenze del territorio premiate, tra cui il presidente del club giallorosso. «Per me è una grande emozione ricevere questo riconoscimento, è il modo giusto per celebrare il ritorno in A. Insieme ai miei soci ho deciso di affrontare questa avventura solo per amore della città e del territorio. Per noi non è solo un affare, un business, anzi è qualcosa che ci toglie tempo, risorse ed energie ma lo facciamo per restituire qualcosa alla nostra città e al Salento».

Lo scambio di regali

Il presidente ha donato una maglietta all'amministrazione comunale, che ha omaggiato la società con una targa che raffigura dei manifesti comparsi in città nel corso degli ultimi giorni per dare il "bentornato" al club in A.