Ceesay: «Lecce, già mi piaci. Gnonto mi ha consigliato la A, sono pronto»

«Felice di essere al Lecce», Assan Ceesay si presenta così in sala stampa. Si racconta, parla di una città bella ed è contento di aver scelto il Salento: «Il primo impatto con Lecce è stato positivo, la città mi piace molto, i tifosi sono calorosi. Sono convinto di aver fatto la miglior scelta possibile». E se gli si chiede di descriversi? «La squadra viene prima di tutto, sono un ragazzo umile». Viene dalla Svizzera, gambiano di nascita: «Con Gnonto siamo come fratelli, mi ha parlato bene del calcio italiano e dopo sette anni vissuti in Svizzera ho deciso di accettare la Serie A, ho sempre sognato di giocare qui». Il modello? Lewandowski.

