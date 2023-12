"Christmas Night", la famiglia del Lecce in festa all'Apollo

Una bellissima e divertente serata questa sera al Teatrointitolata "" e organizzata dal. In platea il presidente del club salentino, Saverio, con la consorte Marina, il vicepresidente Corrado, l'amministratore delegato Sandro, i consiglieri d'amministrazione Dario e Silvia, Salvatore, Alessandroe Paolo, il direttore dell'area amministrativa, Giuseppe, il direttore dell'area tecnica, Pantaleo, il direttore sportivo Stefano. E i beniamini del tifo leccese, con mister D'Aversa. Oltre ai ragazzi della, con il mister, e alle ragazze del, sia quelle della prima squadra, accompagnate dalla trainer Vera, sia quelle del settore giovanile. Mattatore della serata, Giampaolo Morelli, leader del gruppo comico The lesionati, che ha introdotto la platea nel clima di festa intonando l'inno del Lecce "Giallorossi per sempre". Accanto a lui il presentatore Marco Renna. Emozioni e risate. Ilarità inevitabile innanzi alla macchietta del finto Sticchi Damiani, con tanto di consorte cartonata. Altra premiazione, quella del gol più bello: candidati quello di Krstovic, quello di, quello di Rafia. Ma a sorpresa scelta... la rete di Robertorifilata al Milan, ma annullata. E un premio consegnato anche a Serena, bomber del Lecce Women, autrice di 253 gol in campionato indossando la maglia giallorossa. Aria di famiglia. La famiglia giallorossa sottolineata da Corvino. E mister D'Aversa, premiato, ha espresso parole d'amore per la città di Lecce. Poi il video sul progetto "Us Lecce love", impegno solidaristico portato avanti da Marina D'Arpe.