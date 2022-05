Lecce, Brancolini è vicino: scelto come secondo portiere

Federico Brancolini nel mirino del Lecce. Si può chiudere per il classe 2001, di proprietà della Fiorentina. La trattativa è ben avviata ormai da tempo, eventualmente Brancolini diventerebbe il secondo portiere del Lecce per la prossima stagione, quella del ritorno in Serie A.

Lecce, caccia al titolare

Si cerca, comunque, un estremo difensore in grado di poter giocare da primo, visto l'addio certo di Gabriel, dopo tre anni.

Credit foto: AcfFiorentina