Lecce, a un passo la firma di D'Aversa

Il Lecce più vicino a Roberto D'Aversa. Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera pare abbiano puntato sull'ex tecnico della Sampdoria per dare il via al dopo Baroni. La giornata di ieri è stata particolarmente intensa e la pista che porta al tecnico abruzzese pare sia molto più calda rispetto ai giorni precedenti. L'accordo con il tecnico nato a Stoccarda è dato per scontato da più parti, ma fino a quando non ci sarà l'ufficialità devono essere considerati tutti in lizza e in corsa per la panchina che avrà presto un titolare dopo la separazione da Marco Baroni ufficializzata martedì mattina.

È giusto considerare in corsa anche altri allenatori associati al club leccese fino all'altro giorno. Erano circolati il nome di Giampaolo (legato alla Sampdoria per un'altra stagione) e quello di Semplici. E poi anche quello suggestivo di Andrea Pirlo. L'ex allenatore della Juventus, nella passata stagione in Turchia, starebbe valutando varie proposte per tornare ad allenare nel campionato italiano. Ieri la notizia circolata mercoledì sera è abbastanza sfumata e ha preso sempre più piede quella che vedeva di nuovo D'Aversa vicino al Lecce. Il nome dell'allenatore abruzzese ha preso sempre più quota e adesso sembra vicinissimo all'accordo con il Lecce. L'ultima partita fu il 15 gennaio 2022, Sampdoria-Torino 1-2. Una sconfitta che costò la panchina. Che ora sente forte il profumo di un suo ritorno. La concorrenza sembra sbaragliata.

Come dieci anni fa

E Corvino e Trinchera sempre più convinti che D'Aversa sia l'uomo ideale per raccogliere l'eredità di Baroni e stringere nelle proprie mani le redini della squadra leccese. A Lecce D'Aversa continuerebbe a lavorare sul percorso indicato da Corvino e Trinchera, vale a dire il 4-3-3. Nelle ultime due stagioni è stato questo il vestito tattico della squadra giallorossa. Siamo allo sprint, con D'Aversa davanti a tutti: avrà convinto Corvino dimostrando tutta la propria voglia di rimettersi in discussione tornando sulla platea più prestigiosa del calcio italiano. Prima di approdare per diversi mesi alla Sampdoria, D'Aversa era reduce da un fantastico ciclo al Parma. Dal 2016 al 2020 tante gioie con i ducali portati dalla Serie C alla Serie A. Adesso si rilancia a Lecce.

La sua carriera si intreccia di nuovo con quella di Marco Baroni. Dieci anni fa l'ormai ex tecnico giallorosso (ma fino a venerdì prossimo sarà ancora un tesserato del club di Via Colonnello Costadura, ndc) lasciò la panchina del Lanciano e al suo posto fu chiamato proprio Roberto D'Aversa. Potrebbe accadere ancora, questa volta sulla panchina del Lecce. Corvino, tra l'altro, sceglierebbe come guida della squadra giallorossa un suo ex calciatore. Infatti, quando Corvino era direttore sportivo del Casarano nel lontano 1996, D'Aversa difendeva i colori rossoazzurri della squadra salentina. D'Aversa è tornato nel Salento pure a 34 anni quando nel 2009-2010 vestì la maglia del Gallipoli, in Serie B, ma l'avventura con i giallorossi ionici, durò pochi mesi. Infatti nella sessione invernale di calciomercato passò a titolo definitivo alla Triestina.