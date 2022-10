Ilaria, la tiktoker che si è innamorata della Curva Nord del Bari. Sabato sarà ospite allo stadio

Ilaria Limelli, vent’anni compiuti, tiktoker e youtuber bresciana, si è innamorata del Bari. Un colpo di fulmine per la ragazza, nota sui social (oltre 110mila i followers su Instagram, tanto per fare un esempio), avvenuto sabato scorso durante Venezia-Bari. Ha fatto un vlog, un video su Youtube, nel quale ha solo elogiato il settore ospiti, che ha intonato cori e supportato i calciatori del Bari per 90 minuti. Ne è rimasta affascinata, ammaliata, tanto che le sue parole in video hanno fatto letteralmente il giro dei social e sono arrivate anche sui gruppi e sui profili dei supporters biancorossi. A Bari in poche ore è diventata la ragazza del momento. Lei, bresciana e simpatizzante del Brescia, oltre che tifosa della Juventus (la grande passione raccontata tramite i post), gira gli stadi, fa video, ma raramente viene colpita fino a questo punto. L’amore per Bari è stato ricambiato da una tifoseria che dopo un avvio sorprendente adesso sogna davvero di poter competere per la promozione in Serie A. Il Bari ha stupito tutti, i tifosi hanno stupito, invece, Ilaria. Tanto che sabato lei sarà ospite allo stadio San Nicola, dove guarderà la partita contro l’Ascoli in Curva Nord. E probabilmente farà ancora qualche video, questa volta assistendo alla gara dal cuore pulsante del tifo del Bari, perché quella di Venezia era chiaramente solo una rappresentanza (oltre 1.500 i supporters in trasferta).

L'invito a Bari

L’invito è partito da Michele Salomone, voce storica del Bari, radiocronista. E ha aderito all’iniziativa anche Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. Sarà Adp ad ospitare la ragazza, che volerà nel capoluogo pugliese in giornata e sarà nel settore più caldo dello stadio.