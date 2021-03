Il Taranto vince a Brindisi 3-1 e consolida il primato. Colpo del Fasano

Il Taranto si aggiudica il derby contro il Brindisi vincendo al "Fanuzzi" per 3-1. I rossoblù erano sotto di un gol (Nives in chiusura di primo tempo) ma in quarto d'ora sono riusciti a ribaltare il punteggio grazie ai gol di Rizzo e Diaz e, nel finale di gara, di Guastamacchia. Taranto sempre primo, Brindisi in zona retrocessione. Il Fasano vince ad Aversa ed aggancia i campani proprio in zona salvezza. Rinviato per covid il derby Casarano-Nardò.

Serie D/H - 23a giornata

3-0 Cerignola-Lavello

2-1 Bitonto-Francavilla in Sinni

1-3 Brindisi-Taranto

0-0 Gravina-Portici

2-1 Picerno-Molfetta

1-1 Puteolana-F.Andria

0-1 Aversa-Fasano

2-2 Sorrento-Altamura

N.D. Casarano-Nardò

Classifica

45 Taranto

40 Casarano

37 Lavello, Picerno

36 F.Andria

34 Nardò

33 Molfetta

32 Bitonto

31 Cerignola, Sorrento

28 Altamura

24 Fasano, Aversa

23 Brindisi

20 Francavilla in Sinni

19 Portici

17 Gravina

16 Puteolana