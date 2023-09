Nicola Sansone è l’ultimo rinforzo di una campagna acquisti scoppiettante condotta da Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera. L’arrivo dell’ex Bologna completa quindi la rosa messa a disposizione del tecnico Roberto D’Aversa e del suo staff per questa Serie A. Una rosa che, sulla carta, nonostante le partenze di Hjulmand e Umtiti appare competitiva per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza e anche più profonda rispetto a quella dello scorso campionato, con più alternative a disposizione dell’allenatore. Per quanto riguarda Sansone, il classe 1991 aggiunge esperienza e qualità nella batteria dei giocatori offensivi. La sua firma infatti, insieme a quella di Remi Oudin, consente ora a D’Aversa di avere a disposizione due giocatori di ottima levatura tecnica da impiegare nella metà campo offensiva per aumentare il tasso di qualità e migliorare le scelte di giocata della squadra negli ultimi trenta metri. Nato e cresciuto in Baviera, con alle spalle esperienze nel settore giovanile del Bayern e in Spagna, con la maglia del Villareal, Sansone è un giocatore altamente associativo, in grado cioè di legarsi tecnicamente con i compagni. Impiegabile come giocatore di fascia o come trequartista, l’ex bolognese potrebbe essere utilizzato da D’Aversa come esterno d’attacco o numero 10 nel 4-2-3-1, ma anche da mezzala qualora l’allenatore del Lecce (fra l’altro anche lui nato in Germania come Sansone) decidesse di partire col 4-3-3 come sistema base. Anche se declinato in modo diverso, Sansone ha già incontrato il 4-3-3 in carriera, avendo alle spalle esperienze con allenatori che utilizzavano lo stesso modulo.

In particolare, il nuovo acquisto del Lecce è stato alle dipendenze di Eusebio Di Francesco in un Sassuolo costruito sui tagli degli esterni e la ricerca della profondità. Destro di piede, rapido e preciso nei passaggi, Sansone può essere utilizzato con efficacia su entrambi i lati del campo. Con Oudin che, secondo D’Aversa, rende meglio in zone centrali del campo, è probabile che Sansone alla fine venga utilizzato per lo più in fascia. L’anno passato è stato limitato ad appena 909 minuti totali fra campionato e coppa Italia (con soltanto 9 partenze da titolare messe insieme fra le due competizioni) nell’ottimo Bologna di Thiago Motta, anche a causa dei vari problemi fisici che il ragazzo ha dovuto affrontare. Anche per questo, alla fine della scorsa annata, non gli è stato rinnovato il contratto. Nonostante lo scarso minutaggio, Sansone è riuscito comunque a giocare una media di 19 palloni per 90 minuti di gioco sulla trequarti offensiva e 3.54 (sempre per 90 minuti) nell’area avversaria in partite di Serie A, torneo nel quale ha realizzato quattro reti (alle quali vanno aggiunti due assist).