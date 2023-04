Happy Casa Brindisi è già nei playoff scudetto

"Per la quinta volta nella nostra storia parteciperemo ai playoff scudetto LBA: siamo tra le migliori otto d'Italia. "Play hard and enjoy" ct. coach Frank Vitucci. E ora... divertiamoci!!!". Con questo post sul proprio profilo facebook la Happy Casa Brindisi ha annunciato la sua quinta partecipazione ai playoff. Partecipazione certa dopo la vittoria di Napoli contro Pesaro 98-87 arrivata in serata. Questo risultato lascia Pesaro (ottava) a 26 punti in classifica, al pari di Brescia (settima) sempre a 26. Brindisi di punti ne ha 28. Restano da giocare due gare per Brindisi e Brescia, una per Pesaro. Di conseguenza, indipendentemente dall'esito del match di domani tra Brescia e Brindisi, Brindisi sarebbe almeno ottava proprio perché Pesaro ha perso ieri. Un arrivo a pari punti (28) tra Pesaro e Brindisi all'ottavo posto (questo nell'eventualità in cui Brindisi perdesse sia con Brescia che con Trieste le ultime due partite) vedrebbe Brindisi chiudere ottava e Pesaro chiudere dietro per via della differenza canestri (Brindisi-Pesaro 74-102 e Pesaro-Brindisi 70-100). Resta però il fatto che l'Happy Casa, vincendo le ultime due gare, migliorerebbe la sua posizione nella griglia playoff.