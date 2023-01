Coach Vitucci carica: "Vai Brindisi, c'è ancora molto da scrivere" VIDEO

di Liberato Casole - Perkins che sfida e batte Jaiteh e i suoi centimetri sottocanestro, Harrison che dopo 8 mesi di infortunio ritrova il coraggio dei giorni migliori e prova le sue giocate, Lamb che sembra quasi entrare in punta di piedi nelle rotazioni salvo poi contribuire con le triple della rimonta, capitan Burnell che la sua partita di sostanza la costruisce sempre e, su tutti (senza dimenticare il prezioso apporto anche di Reed, Mascolo, Mezzanotte, Rismaa, Bayehe), Ky Bowman, ex Golden State ancora alle prese con le dinamiche della pallacanestro europea. E' ciò che è successo nell'ultimo quarto di di Brindisi-Virtus Bologna 78-77, dopo che i primi tre periodi avevano visto le "V nere" condurre in scioltezza la gara. Poi si è accesso Ky Bowman e, quando Bowman si accende è in grado di vincere la partita da solo, cosa che lo staff dell'Happy Casa ha sempre saputo. Contro Bologna Bowman ha cominciato sciorinare pallacanestro sul -24, subito dopo aver trovato la strada sbarrata su qualche penetrazione. A suon di triple ha preso fiducia e anche le penetrazioni hanno portato punti. Bologna, senza Teodosic, Shengelia e Cordinier, non ha retto, un blackout inatteso dirà nel dopogara coach Sergio Scariolo. Torna a sorridere, invece, coach Frank Vitucci: in un campionato di alti e bassi la sua Happy Casa Brindisi vince una partita da consegnare alla storia. Nel videoservizio le dichiarazioni del tecnico brindisino e le foto della festa postgara di Max Frigione.