​Happy Casa Brindisi vede l'obiettivo più vicino. E domani si torna in campo a Varese

«Abbiamo trasformato nella maniera migliore la rabbia agonistica e sportiva accumulata nelle due sconfitte rimediate all'ultimo possesso». Frank Vitucci, capo allenatore della Happy Casa, ha sintetizzato in questo modo la vittoria che i suoi ragazzi hanno ottenuto sul Banco di Sardegna Sassari. Contro la squadra più in forma del campionato (10 partite vinte nelle ultime 12 giocate), la formazione biancazzurra è stata protagonista di una prestazione travolgente, in alcuni frangenti pure impetuosa e incontenibile. Di fatto, quella che sembrava una gara complessa, la "banda Vitucci" è stata capace di renderla quasi del tutto facile. Sui legni del PalaPentassuglia la Dinamo Sassari si presentava con numeri importanti: secondo miglior e seconda squadra del campionato per assist, oltre che migliore squadra nel tiro da tre punti.

Ebbene, Brindisi è stata capace di far evaporare tutto questo. Le statistiche sono inequivocabili: Sassari ha chiuso con soli 58 punti segnati (peggio dei 63 e dei 69 realizzati in occasione dei ko interni con Milano e Bologna rispettivamente alla 9ª e 5ª giornata d'andata). Tra l'altro, la Dinamo aveva subito uno scarto maggiore nella sua storia in Serie A soltanto nella gara giocata a Milano nella stagione 2015/16, rimediando in quella occasione 37 punti di scarto) tirando 5/22 dalla distanza (22,7%), smazzando soli 9 assist, oltre perdere ben 24 palloni (una enormità) e chiudere a quota 39 in termini di valutazione complessiva. E quel che ancora è peggio è che la formazione guidata da Piero Bucchi ha visto rovesciata la differenza canestri. Così, tanto per non farsi mancare nulla.

Le prestazioni

Di fatto la Happy Casa ha viaggiato a una velocità più che doppia rispetto ad un avversario presso a pallate, travolto in ogni dove del campo. Nella sfida di domenica la Happy Casa è stata capace di eguagliare la seconda miglior prestazione casalinga della sua storia in campionato per scarto concesso (+34). Soltanto contro Pesaro nella stagione 2014/2015 era riuscita ad ottenere una vittoria con scarto migliore (+36). L'altra occasione in cui i pugliesi hanno vinto una partita con 34 punti di scarto è stata proprio in questa stagione alla diciannovesima giornata contro Verona (102-68).

Un successo roboante frutto di un collettivo dove tutti hanno portato il loro mattoncino. E poi le prestazioni dei singoli, a cominciare proprio da "Mr.Dee" Harrison che ha registrato la sua migliore prestazione in questo campionato, mettendo a referto 19 punti con 5/5 da due e 3/6 da tre punti e firmando, tra l'altro, la sua miglior prova al tiro in stagione (8/11, 72,7%). Ma la miglior valutazione della gara (24) porta la firma di Bruno Mascolo, che si è reso protagonista anche del suo nuovo record in carriera per assist distribuiti (9 sui 16 totali di squadra).

Questo dato è il migliore in stagione per un giocatore in maglia Happy Casa, mentre il record societario rimangono i 15 fatti registrare da Darius Thompson nella stagione 2020/2021 contro Treviso.

Non c'è però tempo di gioire più di tanto perché domani si torna di nuovo in campo per affrontare in trasferta l'Openjobmetis Varese (ore 20,45 con diretta su DMAX e streaming su Eleven Sports). Intanto, la LegaBasket ha stabilito che le ultime due partite della stagione regolare si giocheranno tutte alle ore 17,30.