Happy Casa Brindisi, la sconfitta contro Pesaro brucia. Serve una reazione

Seconda sconfitta consecutiva per la Happy Casa Brindisi al rientro dalla sosta del campionato. Lo scivolone alla Vitrifrigo Arena è amaro e rocambolesco, degno di quaranta minuti combattuti ma con grande rammarico per l’andamento e le occasioni sprecate. A sorridere è la Carpegna Prosciutto Pesaro con cinque uomini in doppia cifra, bissando il successo ottenuto all’andata al PalaPentassuglia. La Happy Casa torna con ferite aperte e consapevole di dover cambiar rotta soprattutto nei finali punto a punto, spesso in difficoltà nel corso della stagione. L’esordio di Harrison è da registrare con 13 punti e 4/10 al tiro in 26 minuti in campo. Restano da disputare ancora nove partite ma Brindisi dovrà giocarle tutte con il coltello tra i denti. Cambiare atteggiamento, aumentare l’aggressività e lottare su ogni pallone come se non ci fosse un domani è l’imperativo, sportivamente parlando. “Le piccole cose fanno la differenza, ci vuole umiltà e attenzione”, il pensiero di coach Vitucci.

IL TABELLINO

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-HAPPY CASA BRINDISI 86-84

Progressione (15-26, 42-44, 64-63, 86-84)

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Mejeris 10 (3/6, 1/1, 8 r.), Moretti 7 (0/4, 1/3), Tambone 5 (0/3, 1/2, 2 r,), Lamb 13 (2/3, 3/5, 4 r.), Zanotti 3 (1/2 da 3, 1 r.), Sanford 1 (7/11, 1/2, 2 r.), Demetrio (0/1 da 3, 2 r.), Delfino 13 (1/1, 3/6, 2 r.), Jones 14 (5/5, 7 r.), Stazzonelli ne. All.: Banchi.

HAPPY CASA BRINDISI: Adrian 7 (2/2, 1/3, 4 r.), Gentile 10 (5/8, 0/1, 3 r.), Zanelli 3 (0/3, 1/1, 2 r,), Harrison 13 (2/3, 2/7, 5 r.), Visconti (0/1 da 3), Gaspardo 1 (0/1, 0/2, 3 r.), Redivo 8 (1/2, 1/3, 2 r.), De Zeeuw, Clark 14 (4/6, 1/4, 1 r.), Udom 4 (1/1, 0/3, 3 r.), Perkins 24 (10/17, 1/2, 11 r.). All.: Vitucci.

ARBITRI: Baldini – Grigioni - Gonella.

NOTE - Tiri liberi: Pesaro 17/24, Brindisi 13/18. Perc. tiro: Pesaro 29/59 (11/26 da tre, ro 9, rd 26), Brindisi 32/70 (7/27 da tre, ro 15, rd 25). Fallo tecnico: coach Banchi al 24’ (47-47), Udom (B) e Jones (P) al 33’ (72-65).