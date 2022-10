Eurocup, Brindisi si arrende agli ucraini del Budivelnik nel match d'esordio

Davanti a 1500 spettatori e incasso devoluto a favore della popolazione Ucraina (il costo del biglietto era di 10 euro) l'Happy Casa Brindisi perde all'esordio in campo europeo per 70-74 contro il Budivelnik, compagine ucraina, appunto, considerara la più forte del girone L di Europe Cup. Fino all'intervallo prova decisamente sottotono della squadra di Vitucci, costretta subito ad inseguire l'avversario che trae dalla Coppa la propria forza e l'entusiasmo per poter arrivare fino in fondo. Entusiasmo e capacità di esaltarsi che l'Happy Casa non evidenzia in partenza. Già nel primo quarto, chiuso sotto di 8 punti (13-21), la squadra non convince per atteggiamento e voglia, andando a canestro solo con Reed (4) e Perkins (9). Così, nel secondo quarto, gli ospiti allungano, coach Vitucci avvincenda tutti gli effettivi chiedendo alla panchina quell'apporto che con Napoli si è rivelato decisivo. Il tentativo di ricucire si infrange, tuttavia, contro l'organizzazione, la circolazione di palla e l'ottima difesa ucraina, ma anche sulle troppe palle perse dei biancazzurri (13 all'intervallo), su un 3 su 10 da tre, sulle individualità e su un modo di stare sul parquet che fa infuriare il coach brindisino. Al ritorno sui legni Brindisi è costretta a faticare per rientrare nel match. Il tentativo di reazione si concretizza in un -6 alla fine del terzo quarto (51-57) grazie ai soliti Reed e Perkins (15 punti e 5 rimbalzi il primo, 13 punti e 4 rimbalzi il secondo) e a una maggiore presenza sottocanestro. Arrivano così i primi applausi del pubblico amico e l'Happy Casa ricuce fino a -4 ad inizio ultimo tempino. Brindisi si regala un finale punto a punto difficile da immaginare all'alba del match. Qui si mette in luce Bruno Mascolo, con i punti del -2 che mandano in visibilio il palazzetto. Il Budivelnik rifiata un po' mentre Brindisi aumenta l'intensità in difesa. Sembra il momento giusto per piazzare il colpo. Ma gli ucraini si dimostrano solidi a ricacciano indietro l'Happy Casa. Brindisi rincorre ma non sorpassa, pagando i troppi errori commessi.

Eurocup, girone L - Prima giornata

Kalev Cramo (Estonia)-Groningen (Olanda) 75-65

Happy Casa Brindisi-Budivelnik (Ucraina) 70-74