Nel PalaPentassuglia la Happy Casa Brindisi ricarica le batterie in vista della delicata sfida di domenica sul campo della Germani Brescia. Subito una buona notizia: Nick Perkins sarà in campo a Brescia e potrà dare il suo contributo in chiave playoff. La Corte Sportiva d'Appello ha infatti ridotto da due a una, sostituita in ammenda da 3.000 euro, le giornate di squalifica del centro americano espulso per un fallo di reazione nel match perso contro Trento. Un sospiro di sollievo per coach Frank Vitucci che aveva già studiato un piano partita alternativo.

È uno scontro diretto in chiave playoff e nessuna delle due contendenti può permettersi di sbagliarlo. Tutte e due si una buona fetta di chance per accedere alla post season, in particolar modo quella bresciana che in casa di ko vedrebbe svanire i propri sogni. La squadra di coach Magro vive un momento decisamente positivo, nelle ultime sei partite ha vinto cinque volte rilanciandosi (alla grande) in classifica dopo un periodo alquanto opaco. L’ultimo cin-cin è giunto proprio nell’ultima giornata in casa della pericolante Reggio Emilia, grazie ad un quarto periodo sontuoso, condito da un parziale di 28-15 che ha lasciato all’attacco biancorosso solo le briciole, e quella di Amedeo Della Valle (23 punti), che riesce a perforare in ogni modo la retina del canestro degli emiliani, incapaci dal canto loro di chiudere la pratica quando il più sembrava fatto. Quella della Germani è stata una prestazione solida e di grande lucidità, bravi a non mollare mai gli uomini di coach Magro di conquistare un successo vitale, che li lascia in scia a Brindisi, Trento e Pesaro, le ultime tre squadre che oggi disputerebbero la postseason.