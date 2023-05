Gara-1 a senso unico, la Virtus Bologna batte Brindisi 104-68

Quinta partecipazione ai playoff scudetto per la New Basket Brindisi nella propria storia in Lega A e debutto alla Virtus Arena in gara uno in un sabato sera a tinte esclusivamente bianconere. La squadra di coach Scariolo infatti fa la voce grossa fin dalla palla a due mostrando tutta la propria forza da squadra di Eurolega. Le troppe palle perse e le scarse percentuali al tiro contro l’energica difesa dei padroni di casa, condanna la Happy Casa già nel primo tempo di gioco. Gara due è in programma lunedì sera alle ore 20:30 alla Virtus Arena. Bowman-Harrison-Lamb-Burnell-Perkins il quintetto iniziale scelto da coach Frank Vitucci e il suo staff tecnico. Le triple di Perkins e Harrison sono gli unici canestri dal campo nei primi sette minuti di primo quarto per la Happy Casa Brindisi, in difficoltà ad attaccare la difesa virtussina e subito in doppia cifra di svantaggio (17-6). I 5 punti di fila di Perkins scuotono i biancoazzurri ma gli ingressi in campo di Teodosic e Pajola riportano le Vnere a tenere saldamente in mano il pallino di gioco chiudendo il primo quarto sul 29-13. Marcquise Reed entra dalla panchina e mette a segno 10 punti nei primi cinque minuti del secondo quarto, la Virtus dal canto suo continua a trovare grande feeling con il fondo della retina con tutti i propri effettivi raggiungendo il +28 (64-36) all’intervallo. Non cambia la musica al rientro in campo per un divario troppo ampio da poter rimettere in carreggiata la Happy Casa già proiettata alla seconda sfida di una serie molto difficile, ma certamente da affrontare con ben altro piglio a partire da lunedì sera alla Virtus Arena e venerdì 19 al PalaPentassuglia per gara tre.

Virtus Bologna-Brindisi 104-68

(29-13, 64-36, 84-50, 104-68)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 15 (3/6, 3/5, 5 r,), Mannion 6 (0/1, 2/3), Belinelli 9 (3/5, 1/3, 1 r.), Pajola 5 (1/1, 1/2), Jaiteh 7 (2/2, 5 r.), Shengeila 6 (3/4, 4 r.), Hackett 11 (2/2, 1/4, 2 r.), Camara 6 (2/3 da 3, 1 r.), Ojeleye 14 (5/6, 1/2, 5 r.), Teodosic 12 (3/3, 2/4), Mickey 10 (4/6, 8 r.), Abass 9 (3/4 da 3, 2 r.). All.: Scariolo.

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 6 (3/8, 0/2, 4 r,), Reed 18 (8/12, 0/2, 5 r.), Bowman (0/5), Harrison 10 (1/4, 2/3, 4 r.), Mascolo 7 (2/2, 1/2, 2 r.), Lamb (0/2, 0/1), Mezzanotte (0/1, 0/1, 1 r.), Riismaa 6 (0/1, 2/3 da 3, 2 r.), Bayehe 4 (2/3, 4 r.), Perkins 17 (4/11, 2/4, 4 r.), Malaventura ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Sahin – Attard – Borgo.

NOTE - Tiri liberi: Bologna 10/12, Brindisi 11/12.

Perc. tiro: Bologna 40/63 (14/27 da tre, ro 8, rd 27), Brindisi 27/58 (7/18 da tre, ro 14, rd 15). Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi.