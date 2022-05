Gallipoli Fc, l'annuncio della presidentessa Vella: lascia il club

Paola Vella non sarà la presidentessa del Gallipoli Fc anche l'anno prossimo. Alla base della decisione della manager salentina probabilmente alcune frizioni in città. In due anni di presidenza, Vella ha sempre portato la squadra tra le prime posizioni nel campionato di Eccellenza. Adesso si propone il dubbio amletico: cosa ne sarà in vista della prossima stagione? Per altro, nel 2022/23, in Eccellenza militerà anche il "Città di Gallipoli", neo promossa, che sembra aver avuto maggior apporto da parte della storica tifoseria giallorossa.

Il caso

Nelle ultime settimane non erano mancate frizioni tra le due società, con alcuni cori sessisti rivolti alla presidentessa Vella da parte dei sostenitori del Gallipoli Fc. Una polemica poi spenta, ma che aveva fatto parlare molto.