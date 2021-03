Francavilla, scelto Colombo come nuovo allenatore

La Virtus Francavilla Calcio, dopo l'addio all'allenatore Bruno Trocini, al suo staff e al direttore sportivo Fernandez, ha comunicato di aver trovato l’accord con mister Alberto Colombo che ha assunto l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Colombo ha firmato un contratto fino al termine della stagione corrente. Il nuovo allenatore, classe ’74, ha iniziato la sua carriera da nelle giovanili della Pro Patria, allenando in seguito Reggiana (raggiungendo la semifinale playoff per la serie B), Sudtirol (ottenendo in anticipo la salvezza in 9 gare e sfiorando i playoff), Vicenza, Alessandria ed Arzignano Valchiampo. Come nuovo direttore generale è stato ufficializzato Angelo Antonazzo.