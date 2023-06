Super Lepore trascina il Lecco in serie B. Finale play off amara per il Foggia

E' ill'ultima squadra promossa in. I lombardi, trascinati da uno strepitoso Checco, hanno battuto nella finale play off di serie C ildi Deliocon il punteggio di 3-1. Mattatore del match è stato, manco a dirlo, il leccese Lepore, 38 anni da compiere ad agosto, jolly prezioso della formazione allenata da mister, autore di una splendida doppietta e già in gol - su punizione - nel match di andata. Tanta gioia dunque per Lepore e per il Lecco che torna in serie B dopo 51 anni di assenza, profonda amarezza invece per il Foggia che ora dovrà riprovarci nella prossima stagione..