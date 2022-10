Europe Cup, Brindisi-Kalev/Cramo diretta

(foto Max Frigone) - Il terzo turno di FIBA Europe Cup rappresenta già un crocevia importante per il gruppo F in cui figura l’unica squadra italiana della competizione, la Happy Casa Brindisi. Dopo il passo falso casalingo all’esordio con gli ucraini del Budivelnyk, la squadra di coach Frank Vitucci ha riscattato subito la delusione accumulata grazie al blitz olandese in casa del Groningen con il punteggio di 65-87. Il calendario europeo riserva ora la sfida contro la capolista del girone, finora imbattuta con due vittorie su altrettanti incontri disputati: il BC Kalev/Cramo.

Buon ritmo e pioggia di triple d'ambo le parti in avvio. Brindisi comincia con Bowman, Reed, Burnell, Mezzanotte e Perkins. Gli estoni, due vittorie su due nel girone, si dimostrano immediatamente squadra organizzata, così Brindisi, malgrado i sei punti di Bowman e i sei punti di Reed, non riesce a piazzare l'allungo. Anzi, alla fine del primo quarto, è il Kalev/Cramo a condurre, anche perché Brindisi sbaglia troppo in avvicinamento a canestro mentre gli estoni piazzano un 6 su 10 da tre che, all'alba del secondo tempino, frutta il massimo vantaggio dei viaggianti (+6). Vitucci gioca con Mascolo, Riismaa, Burnell, Etou e Bayehe, avvicendando di fatto il quintetto base. Con la forza di Bayehe sottocanestro, un paio di transizioni di Bowman, richiamato in campo al pari di Perkins, l'apporto di Mascolo e dell'estone Riismaa (per lui gara speciale), l'Happy Casa ricuce lo strappo, ma quando ha la possibilità di giocare qualche mismatch (Mezzanotte contro Kovliar) non riesce a capitalizzare non sfruttando nemmeno il possesso negli ultimi sedici secondi prima dell'intervallo lungo, chiuso sul 42-42. Il confronto è equilibrato, contro la capolista del girone.

Al rientro in campo la partita è fatta di sorpassi, intensità e fisicità. Brindisi migliora in difesa, Perkins e Bowman raggiungono la doppia cifra, Gilbert e Van Beck non sono da meno e Reed riesce a trovare soluzioni anche quando l'avversario pressa. Ad esaltare il pubblico ci pensa Etou con due schiacciate di fila, la seconda in transizione. Brindisi così tocca il +9 ma le triple mortifere del Kalev/Cramo certificano la qualità dei suoi atleti. Tuttavia, alla fine del terzo quarto, l'Happy Casa difende male, dilapida tutto il vantaggio e la gara torna la parità: 64-64 con le percentuali degli estoni migliori, seppur di poco, di quelle biancazzurre. Nell'ultimo periodo Brindisi ha un grosso problema: fermare Van Beck, autore di 26 punti.