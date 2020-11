Chievo-Lecce, questa sera alle 21 una sfida tra titani

È una sfida dal sapore dolce della serie A quella in programma questa sera, alle 21, al Bentegodi di Verona. Di fronte, il Chievo di Aglietti e il Lecce di Corini con il tecnico dei giallorossi che torna nello stadio in cui ha conquistato due salvezze in A con il club del presidente Campedelli. Fino a pochi anni fa, clivensi e salentini si davano battaglia per conservare un posto nell'Olimpo del calcio italiano, ora invece cercano di accaparrarselo in un torneo cadetto equilibrato come mai in passato. Il livello è tecnico alto e le pretendenti alla promozione sono davvero tante. Chievo e Lecce fanno parte del gruppone e l'hanno confermato anche in questo avvio di stagione, convincente per entrambe. Tra le due squadre però c'è una differenza sostanziale: mentre i gialloblu hanno mantenuto pressoché invariato l'organico della passata stagione, i giallorossi invece sono stati protagonisti di una rivoluzione tecnica griffata Corvino.

Il dirigente di Vernole, dopo il clamoroso dietrofront di Liverani, ha puntato dritto su Corini prima di fiondarsi sul mercato per assicurare al Lecce elementi del calibro di Coda, Henderson, Paganini, Adjapong, Listkowski, Bjorkengren, Rodriguez, Zuta, Dermaku, Stepinski e altri pezzi pregiati da incastonare in quel che rimaneva della rosa della stagione precedente, con Gabriel, Mancosu, Falco e Tachtsidis su tutti. Tra Covid19, infortuni e impegni con le nazionali, Corini è stato costretto agli straordinari per fare di un gruppo di buonissimi calciatori una squadra forte, con una precisa identità, dal gioco spettacolare ed allo stesso tempo produttivo. Soprattutto una squadra caratterizzata da un giusto equilibrio tra fase offensiva e fase difensiva, ciò che al Lecce era invece mancato nell'ultima stagione in serie A.



Questa sera al Bentegodi si affrontano il miglior attacco (Lecce) contro la migliore difesa (Chievo) e per entrambe è un test significativo per il prosieguo della stagione. Mister Corini può tirare un sospiro di sollievo per il recupero di extremis di Meccariello (nella foto): il difensore centrale sannita sostituirà ancora una volta Dermaku al centro della difesa. Di conseguenza, la formazione sarà quasi certamente la stessa delle ultime tre partite con Tachtsidis regista basso e Mancosu alle spalle della coppia d'attacco Coda-Stepinski, quest'ultimo altro grande ex del match. In casa dei clivensi invece ancora qualche dubbio per Aglietti. La sfida sarà trasmessa su Raisport (canale 57 del digitale terrestre) e, come al solito, su Dazn.

