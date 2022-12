Un’altra amichevole per il Lecce, contro il Soccer Dream Parabita, per trovare la condizione migliore e per far acquisire minutaggio a coloro che hanno giocato meno. Della prima squadra Baroni ha utilizzato Bleve, Pongracic, Helgason, Askildsen, Oudin, Voelkerling, Pezzella e Rodriguez. La squadra mandata in campo nel primo tempo era completata da Hasic, Bjorkengren e Lemmens. Nella ripresa nell’undici iniziale c’erano Listkowski e Ceesay mentre Brancolini ha preso il posto di Bleve. Oudin e Lemmens sono rimasti in campo tutta la partita. Solo Cetin non è stato utilizzato. I calciatori non impiegati nel test-match di ieri pomeriggio hanno svolto un lavoro fisico in palestra. Dermaku e Bistrovic si sono allenati a parte. Il primo tempo si è chiuso 4-0 con i gol di Askildsen, Rodriguez e doppietta di Oudin.

In avvio di partita il francese aveva avuto tre occasioni per segnare, ma oltre all’imprecisione, un palo e una traversa ha rimandato al 37’ l’appuntamento con il gol. L’esterno destro del Lecce è stato fortemente voluto da Pantaleo Corvino, direttore generale dell’area tecnica del club giallorosso. L’ex Bordeaux fu cercato dal dirigente giallorosso a inizio campagna acquisti, ma il calciatore transalpino non era ancora convinto di un trasferimento in Italia. Oudin fu cercato sempre da Corvino anche ai tempi della Fiorentina, ma gli fu soffiato proprio dal Bordeaux che quest’anno milita nel campionato di Serie B francese . Il suo inserimento in squadra non è stato facile a causa di una condizione fisica approssimativa non avendo svolto una vera preparazione. É considerato l’alternativa principale a Strefezza. Finora il calciatore francese, 26 anni, ha giocato nove partite. Nelle amichevoli contro la Primavera del Lecce e contro i dilettanti del Parabita è stato uno dei principali ispiratori della manovra della squadra di Baroni. Le corsie esterne sono importanti per il gioco di Baroni e nelle prime quindici partite Strefezza e Banda sono i calciatori che hanno giocato di più. Anche per Listkowski questo periodo è importante per convincere il tecnico giallorosso. Queste partite amichevoli, tuttavia, lasciano il tempo che trovano e ci vogliono test più probanti per misurare, definitivamente, la funzionalità di un calciatore nell’impianto tattico baroniano.