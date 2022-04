Serie D, promozione più vicina per il Cerignola. Brindisi e Bitonto ko. Respirano Casarano e Nardò Risultati

(Foto Simona Di Maria)

La giornata numero 33 di serie D, disputatasi di Giovedì Santo, ha confermato la leadership del Cerignola che, a cinque giornate dalla fine del campionato, è sempre più vicino alla promozione in serie C dopo la vittoria di Francavilla in Sinni per 1-0. Giornata da dimenticare per Bitonto e Brindisi, sconfitte entrambe in casa. Per i biancazzurri un 2-3 contro la Casertana che non permette di staccarsi dalla zona pericolo. Sorridono Casarano e Nardò che si aggiudicano le gare rispettivamente contro Molfetta e Rotonda, mentre va al Fasano il derby con l'Altamura.

Serie D 33° turno: Bitonto-Lavello 0-1; Brindisi-Casertana 2-3; Francavilla in Sinni-Cerignola 0-1; Mariglianese-Matino 1-0; Molfetta-Casarano 0-1; Rotonda-Nardò 2-5; San Giorgio-Bisceglie; Sorrento-Gravina 2-2; Fasano-Altamura 3-2; Nocerina-Nola 4-2.

Classifica: Cerignola 75; Francavilla in Sinni 61; Bitonto 59; Fasano 56; Nocerina 52; Gravina 51; Casertanan 50; Sorrento 48; Molfetta 43; Lavello, Altamura 41; Brindisi 40; Casarano 39; Mariglianese, Nola 37; Rotonda 35; Nardò 34; San Giorgio 33; Bisceglie 29; Matino 24.