L'Happy Casa Brindisi sfida Brescia senza Chappell

L'Happy Casa Brindisi con Gentile e De Zeeuw in più nel motore, ma senza Chappell ancora negli Stati Uniti, cerca l'11a vittoria in campionato contro la Germani Brescia terza forza del torneo. Brescia è una squadra che i biancazzurri hanno affrontato poco meno di due mesi fa: era il 16 gennaio e la Happy Casa rimediò una vera e propria scoppola (-21 alla sirena finale) rimanendo in partita solo nei primi dieci minuti. Oggi però le cose sembrano cambiate. La squadra di coach Vitucci ha cambiato faccia, soprattutto nelle ultime due partite di campionato ha dato l’impressione di essersi messa alle spalle il momento particolare che aveva vissuto proprio prima della gara del PalaLeonessa A2A.

La giornata (6ª di ritorno): Trieste-Venezia (ore 17,00); Varese-Cremona (17,30); Brindisi-Brescia (18,00); Reggio Emilia-Pesaro (18,30); Trento-Sassari (19,00); Virtus Bologna-Napoli (20,00); Tortona-Milano (20,45); Treviso-Fortitudo Bologna 93-99 .

Classifica: Milano 32; Virtus Bologna 30; Brescia 24; Trieste, Brindisi e Tortona 20; Trento e Reggio Emilia 18; Sassari, Napoli, Treviso, Varese e Venezia 16; Pesaro 14; Fortitudo Bologna 12; Cremona 10.