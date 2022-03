L'Happy Casa Brindisi chiama a raccolta i tifosi. Contro Brescia parte l’assalto ai playoff

Le porte del PalaPentassuglia domenica si apriranno nuovamente anche ai tifosi non abbonati. A seguito dell’aumento di capienza al 60% per eventi sportivi al chiuso, la dirigenza biancazzurra della Happy Casa Brindisi ha comunicato nei giorni scorsi la disponibilità di 700 posti che sono stati già messi in vendita in vista della sfida con la Germani Brescia.

Il pubblico nei palasport

La prossima è una sfida impegnativa per la squadra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati