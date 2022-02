Vittoria e fiducia, l'Happy Casa Brindisi torna a sorridere. Josh Perkins saluta

Ritorna alla vittoria la Happy Casa Brindisi e lo fa in modo netto e meritato per 89-75 contro la Unahotels Reggio Emilia, andando a sfiorare anche il ribaltamento della differenza punti di -16 rimediata all’andata. La squadra di coach Vitucci risponde presente sin dalla palla a due, piazzando subito un break di 15-5 dopo i primi 5 minuti del match. Sugli scudi Nathan Adrian autore di 13 punti in 11 minuti dei 17 totali della sua partita, a segno con 5/7 da due, 2/7 da tre, 6 rimbalzi, 2 recuperi, 2 assist e una stoppata per una valutazione totale pari a 21. Dopo una lunga rincorsa, gli ospiti ricuciono a un possesso di distanza (60-57 al 25’) grazie ai 16 rimbalzi offensivi e la doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi di Hopkins. La reazione della Happy Casa è veemente e spazza via tutti i fantasmi al PalaPentassuglia. Gaspardo e Udom tornano in doppia cifra realizzando rispettivamente 14 e 11 punti. Priva di Josh Perkins (che saluta e andrà a giocare in Turchia) e Visconti, Redivo stringe i denti e nei sette minuti in campo mette a segno 9 punti nel momento cruciale. Recuperati anche Zanelli e Wes Clark a suddividersi i compiti in cabina di regia. L’ultimo quarto Brindisi respinge gli assalti della Unahotels e torna a festeggiare davanti al pubblico amico. Domenica 13 febbraio trasferta a Bologna in casa della Fortitudo. Palla a due alle ore 18:30.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 89-75

(23-14, 40-31, 59-47, 89-75)

HAPPY CASA BRINDISI: Adrian 17 (5/7, 2/7, 6 r.), Gentile 8 (3/6, 0/1, 4 r.), Zanelli 6 (0/1, 2/4, 5 r,), Gaspardo 14 (1/5, 4/8, 3 r.), Redivo 9 (2/3, 1/2), Chappell 8 (4/5, 1 r.), Clark 7 (1/1, 1/2, 6 r.), Udom 11 (3/4, 1/3, 5 r.), N. Perkins 9 (3/8, 1/1, 3 r.), Ulaneo ne, Antonaci ne. All.: Vitucci.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Thompson jr., Hopkins 18 (6/12, 1/1, 12 r.), Baldi Rossi 3 (1/3 da 3, 1 r,), Strautins 16 (1/3, 4/9, 2 r.), Colombo ne, Crawford 20 (6/11, 2/6, 3 r.), Cinciarini 11 (1/6, 3/4, 3 r.), Johnson 2 (1/3, 0/5, 7 r.), Olisevicius 5 (1/2, 1/5, 3 r.), Diouf, Bonacini ne, Sogliani ne. All.: Fucà.

ARBITRI: Begnis – Nicolini - Dori .

NOTE - Tiri liberi: Brindisi 9/12, Reggio 7/9. Perc. tiro: Brindisi 34/68 (12/28 da tre, ro 12, rd 27), Reggio 28/70 (12/33 da tre, ro 16, rd 20). Fallo tecnico: Gentile (B) al 15’ (29-20).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi