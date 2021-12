L'Happy Casa Brindisi scaccia paure e fantasmi: ritorno alla vittoria contro Treviso 99-95

Dopo quattro sconfitte consecutive in campionato, torna a festeggiare la Happy Casa Brindisi al termine di una partita condotta, sciupata e ripresa dopo un tempo supplementare nel posticipo domenicale della dodicesima giornata di campionato. Il punteggio finale di 99-95 sorride ai biancoazzurri che si vedono soffiare 10 punti di vantaggio in meno di un minuto alla fine da una combattiva e mai doma Nutribullet Treviso capace di raggiungere il pareggio con una tripla di tabella allo scadere di Russell. Nell’overtime Brindisi reagisce con un contro break iniziale di 8-0 e resiste all’ulteriore tentativo di rimonta degli ospiti. Nick Perkins top scorer dei suoi con 25 punti, Dimsa dell’incontro a quota 26 punti realizzati frutto del 5/8 da tre. I 17 rimbalzi offensivi conquistati dalla Happy Casa risultano decisivi ai fini della partita ad alto punteggio e ritmo elevato per gran parte della contesa. Ottimo apporto di Chappell dalla panchina a segno con 19 punti in 23 minuti e diverse giocate difensive importanti. Mercoledì pomeriggio ultimo turno di Champions League nella trasferta israeliana in casa dell’Hapoel Holon. Si torna al PalaPentassuglia il 26 dicembre alle ore 18:00 per il match interno con Pesaro.

Il tabellino della partita

HAPPY CASA BRINDISI-NUTRIBULLET TREVISO 99-95

dts (30-24, 51-40, 63-57, 86-86)

HAPPY CASA BRINDISI: Adrian 13 (5/9, 1/4, 9 r.), J. Perkins 10 (0/5, 1/5, 4 r.), De Donno ne, Zanelli 8 (1/1, 2/3, 4 r.), Visconti 5 (1/3 da 3, 1 r.), Gaspardo 11 (1/2, 2/3, 3 r.), Redivo 4 (1/3, 0/2, 1 r.), Chappell 19 (2/4, 4/6, 3 r.), Clark 2 (1/2, 0/2, 1 r.), Udom 2 (1/2, 2/4, 5 r.), N. Perkins 25 (7/10, 1/3, 6 r.), M. Vitucci ne. All.: Vitucci.

NUTRIBULLET TREVISO: Russell 20 (4/9, 3/3, 2 r.), Faggian ne, Vettori ne, Bortolani 8 (0/2, 1/5, 2 r.), Imbrò 6 (2/7 da 3, 5 r.), Casarin (0/1 da 3), Chillo 4 (2/2, 0/1, 1 r.), Sims 16 (4/6, 2/2, 16 r.), Sokolowski 4 (0/2, 1/4, 6 r.), Dimsa 26 (2/5, 5/8, 3 r.), Jones 11 (4/4, 1/2, 2 r.). All.: Menetti.

Arbitri: Rossi – Bartoli – Gonella.

NOTE - Tiri liberi: Brindisi 25/32, Treviso 18/24. Perc. tiro: Brindisi 31/73 (12/35 da tre, ro 17, rd 27), Treviso 31/64 (15/33 da tre, ro 7, rd 30).