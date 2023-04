Brindisi, una vittoria per ipotecare i play off. Al PalaPentassuglia si gioca alle 19.30

A tre giornate dalla fine della stagione regolare la Happy Casa è ancora padrona del suo destino. Nella volata play off i biancazzurri occupano la sesta piazza con due punti in più di Trento e quattro di Brescia , e con vista sulla quinta posizione che oggi è della Reyer Venezia Ecco perché la sfida odierna proprio contro l’Aquila Trento diventa particolarmente importante, se non fondamentale. Vincendo lo scontro diretto la squadra di Frank Vitucci blinderebbe l’accesso alla post season (di posti ne restano solo tre dopo che Virtus Bologna, Milano, Tortona, Sassari e Venezia hanno già conquistato il pass), ma non solo perché continuerebbe a lottare per conquistarsi il miglior piazzamento possibile in vista dei quarti di finale.Anche alla luce della questione Varese . Il club lombardo ha infatti depositato, tramite il proprio collegio difensivo il reclamo contro il -16 inflitto dal Tribunale Federale. La Corte federale di Appello esaminerà il reclamo proposto dalla società varesina nel pomeriggio di mercoledì alle ore 15,30. Brindisi deve però pensare solo a far bene, riprendendo la marcia dopo il ko rimediato nel turno infrasettimanale sul campo dell’Openjobmetis Varese. L’imperativo oggi è conquistare la vittoria (che bisserebbe quella ottenuta nel girone d’andata sui legni della BLM Group Arena) in una partita che, pertanto, è un vero crocevia. A tre giornate dal termine della regular season Harrison e compagni hanno l’obbligo di superare l’ostacolo trentino, giocando con l’intensità e la solidità che la circostanza richiede. I biancazzurri non possono fallire l’appuntamento odierno, lo sanno molto bene i ragazzi di Frank Vitucci. Nonostante l’assenza di Doron Lamb (mentre Riismaa è completamente recuperato) sono pronti a gettare il cuore oltre l’ostacolo, a mettere in campo energia, solidità e mentalità di gioco.Dall’altra parte della barricata trova un’Aquila Trento (out Maximilian Ladurner: il centro altoatesino non sarà della partita a causa di una fascite plantare) che, dopo l’inaspettato ko interno contro la Scaligera Verona, è di fatto spalle al muro. «Conosco il calore e l’impatto del palazzetto di Brindisi, che per ora ho sempre vissuto da giocatore di casa: il pubblico dà una grande spinta ai pugliesi, ma credo che crei un clima elettrico anche per chi scende in campo da avversario». Così Mattia Udom , ala della formazione trentina ed ex di turno dopo aver vestito la maglia della New Basket (5,5 punti in 19,3 minuti di utilizzo la passata stagione, 5,4 in 15,6 minuti la precedente). «Sarà una partita divertente, difficile, in cui affrontiamo una squadra che dopo un avvio di stagione ad alti e bassi ha saputo crescere col passare dei mesi trovando anche nel ritorno in campo di D’Angelo Harrison un leader e un equilibratore. Non abbiamo giocato la nostra migliore partita, ma la squadra ha provato a rimanere unita e giocarsela. Per noi è un esame di solidità. Non vediamo l’ora di scendere in campo e giocare una partita così importante per dimostrare il nostro valore: dipendiamo solo da noi stessi e dai nostri risultati nella corsa playoff».FormazioniPalaPentassuglia ore 19,30 1 Burnell, 2 Reed, 6 Bowman, 7 Harrison, 8 Vitucci M., 14 Mascolo, 15 Bocevski, 24 Mezzanotte, 25 Riismaa, 26 Bayehe, 33 Perkins. All.: Vitucci.4 Morina, 8 Conti, 9 Spagnolo, 10 Forray, 12 Flaccadori, 17 Udom, 20 Dell’Anna, 22 Crawford, 24 Grazulis, 44 Atkins, 52 Lockett. All.: Molin.Martolini, Grigioni, Di Francesco.- diretta Eurosport 2 Diretta streaming: Eleven Sports.