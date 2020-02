Sarà Brindisi a sfidare Venezia nella finale della Coppa Italia di basket in programma domani sera a Pesaro (palla a due per le ore 18). I pugliesi superano la Fortitudo Bologna con il netto punteggio di 78-53 in una gara che ha registrato il monologo dei biancazzurri di Vitucci contro un avversario che per lunghi tratti della seconda parte del match si è trovato molto spesso in apnea: sotto di trenta punti.





