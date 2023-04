Basket, macigno sull'Happy Casa: Perkins squalificato per due giornate

Stangata sull'Happy Casa Brindisi in vista delle ultime due partite di regular season: Perkins è stato squalificato per due giornate dopo il fallo di reazione arrivato a un paio di minuti dalla fine della gara contro Trento con Brindisi sotto di 14.

Un colpo al volto all'avversario

Il lungo statunitense ha colpito duramente al volto l'avversario. “Squalifica per 2 gare per aver colpito, senza danno, al volto un tesserato avversario con una manata, fatto che ne comportava l’espulsione. Nel recarsi negli spogliatoi si soffermava nei pressi della panchina avversaria dove avveniva un breve scontro verbale”, ha sentenziato il giudice sportivo che ha pure comminato una multa di 500€ “per "offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri”. La squalifica di Perkins è un vero macigno che rende ancor più tortuosa la volata finale. Sicuramente coach Frank Vitucci non lo avrà a disposizione domenica a Brescia e così sarà anche in occasione della gara casalinga del 7 maggio contro Trieste se la sanzione non dovesse essere ridotta.

La strigliata del presidente

E sul caso Perkins è intervenuto anche il presidente Nando Marino in un’intervista rilasciata al programma Riccio Basket nel post partita. “Non mi esprimo - ha affermato Marino - sul comportamento di Perkins. Gli han fatto fallo, ha protestato, era nervoso. E’ un ragazzo che deve maturare tanto perché ha tanto talento ma lo sfrutta male, lo sfrutta poco. Deve crescere. Le squadre avversarie – ha concluso Marino - fanno i video su di noi e sanno come fare per farlo uscire fuori dalla partita. Ci sono riusciti a Varese e ci sono riusciti oggi”.