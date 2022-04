Baroni e Lucioni: "Vinto con merito, avanti così" La tifoseria in festa

Entusiasmo alla massima potenza in casa Lecce al fischio finale della partita vinta con il Pisa che vale un pezzo di serie A. In sala stampa il tecnico Marco Baroni esprime soddisfazione per una vittoria meritata: "Questa partita la dovevamo al nostro pubblico - esordisce -. I ragazzi sono stati straordinari, abbiamo giocato bene. Sono contento ma adesso ci sono altre due gare e non dobbiamo abbassare la guardia. Lo stadio pieno? Non avevo dubbi sulla nostra gente, un tifo fantastico. Partita perfetta. Abbiamo preso i nostri avversari sempre alti. Questi ragazzi sono straordinari, tutto funziona se giochiamo al pallone insieme".

Morale altissimo anche in capitan Lucioni: "Aver contribuito a questa vittoria mi rende felice - spiega -. Siamo una grande squadra e meritiamo palcoscenici importanti. Lo spogliatoio è la mia seconda famiglia, siamo un gruppo giovane ma ambizioso”. Ora il Lecce preìoseguirà gli allenamenti in vista della partita di Vicenza, penultima di campionato, e dell'impegno casalingo contro il Pordenone che chiuderà la stagione regolare.