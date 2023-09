Bari, doccia gelata: il Cittadella pareggia al 90'

E pensare che sembrava una serata perfetta. Sembrava. Impossibile non pensare a come finì con il Cagliari qualche settimana fa, al tramonto della scorsa stagione. Per il Bari è una ferita aperta e fa male ogni volta che finisce così. Bari-Cittadella termina in parità, 1-1. I biancorossi di Mignani segnano a inizio partita, con Nasti (meravigliosa scoperta) su assist di Sibilli (straordinaria conferma, almeno per i primi 45'). I veneti pareggiano a tempo quasi scaduto, quando il Bari - dopo i cambi - è in 10 perché Di Cesare ha un problema fisico e non ci sono più sostituzioni a disposizione. Il pari arriva su corner: Pavan di testa è più veloce di tutti, anche perché Brenno è irreprensibile.

Bari-Cittadella 1-1, il tabellino

Marcatori: 6'pt Nasti (B), 44'st Pavan (C)

Bari (4-3-2-1): Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci (37'st Pucino, Maita, Maiello, Koutsoupias (24'st Benali), Sibilli (30'st Scheidler), Nasti (37'st Bellomo), Morachioli (30'st Edjouma)

A disp.: Polverino, Matino, Faggi, Zuzek, Lops, Celiento, Frabotta

All.

M. Mignani

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Magrassi (34'st Pittarello), Cassano (22'st Tessiore), Frare, Vita, Kornvig (1'st Amatucci), Branca (c), Pavan, Maistrello (14'st Pandolfi), Giraudo (1'st Carissoni)

A disp.: Maniero, Angeli, Mastrantonio, Saggionetto, Danzi, Rizza

All. E. Gorini



Arbitro: Sig. Alberto Santoro (Messina); assistenti: Sig. Dario Cecconi (Empoli) e Sig. Federico Votta (Moliterno). Quarto Ufficiale: Sig. Enrico Gigliotti (Cosenza). VAR: Marco Serra (Torino), AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia)



Ammoniti: Maistrello (C), Di Cesare (B)

Angoli: 2-6

Rec.: 5'pt

Note: 27'pt e 26'st cooling break

Stadio San Nicola- Bari; cielo velato, 30°C, terreno in ottime condizioni; 22.440 spettatori (8.642 abbonati, 21 tifosi ospiti)