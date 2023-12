Antonio Conte torna al campetto dove è cresciuto: «C'era la terra e le porte non esistevano». La foto virale sui social

Antonio Conte in "il ragazzo del campetto di Fulgenzio". Come fosse "il ragazzo della Via Gluck" di Celentano. Torna a casa l'ex calciatore e attuale tecnico, con un passato da vincente nella Juventus (e non solo). Ieri ha mostrato una foto nel campetto dell'oratorio della Chiesa di Fulgenzio, su Via Imperatore Adriano, pieno centro di Lecce. Quel campo dove anche lui ha iniziato a giocare, da ragazzino.

Qualcosa, negli anni, è cambiata. «Per noi il campo però era di terra, pieno di buche ed i pali della porta erano il tabellone del basket ed un pezzo di legno cementato in un vaso.. ma per noi era il Santiago Bernabéu!!!», ha scritto Conte sul proprio profilo Facebook. Ha vinto tanto, ha allenato la Juventus e la Nazionale, ma l'emozione di ritrovare il proprio campetto, evidentemente, non ha paragoni. Dopo la lezione in università di qualche settimana fa, Conte torna a casa, al campetto di quando era ragazzino.