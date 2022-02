Venditti e De Gregori per la prima volta in tour insieme: quest'estate a Fasano e Lecce

Antonello Venditti e Francesco De Gregori di nuovo insieme 50 anni dopo. I due artisti romani saranno protagonisti insieme sul palco per la prima volta con un’unica band di un tour estivo che si preannuncia imperdibile che farà tappa in Puglia il 19 agosto a Fasano in Piazza Ciaia e il 21 agosto a Lecce al Pala Live (Oversound Festival).

La lunga storia di un'amicizia



Una storia comune e diversa, quella dei due amatissimi cantanti che hanno segnato la canzone d’autore e la musica italiana. Dopo il debutto con l’album “Theorius Campus” (1972), le loro carriere si sono divise, restando sempre parallele fino ad arrivare ad oggi, al loro primo tour in alcune delle location più suggestive d’Italia e che verrà anticipato dall’esclusivo concerto del 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, nel cuore della loro città, là dove ebbe tutto ebbe inizio, nella cantina della loro musica. Uno show irripetibile, emozionante in cui uniranno i repertori dando nuova veste ai rispettivi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, colonna sonora di intere generazioni.



«Quello in Ungheria (prima di “Theorius Campus”) è l’unico vero tour che abbiamo fatto insieme - spiega De Gregori - l’idea di rifarlo non ci è mai andata via dalla testa. Abbiamo deciso durante un pranzo iniziato all’una e finito alle quattro e mezza, continuando a chiederci: ma veramente lo vogliamo fare? Per la scelta di quale dei nostri cognomi doveva venire prima per il nome del tour abbiamo lanciato la monetina". Venditti aggiunge: «Non abbiamo mai fatto una cosa così strutturata. Sarà il primo Venditti-De Gregori compiuto. Abbiamo percorso le nostre strade parallelamente e ci siamo ritrovati uguali, l’atteggiamento che abbiamo è lo stesso di cinquant’anni fa, sempre con l’entusiasmo, girare in tour, cantare, ma con la consapevolezza di riscoprire la bellezza di nostre reciproche canzoni».