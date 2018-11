Elodie si racconta: «Sono passionale e ora non lo nascondo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È una Elodie travolgente e passionale quella uscita allo scoperto in questi giorni grazie al nuovissimo singolo Rambla in rotazione su tutte le radio e in digitale.Nel pezzo firmato Island Records, la voce di Elodie trova, nel featuring con Ghemon, l'equilibrio perfetto. Dopo il successo di Nero Bali, il tormentone estivo certificato disco di platino, che ha visto la collaborazione con Michele Bravi e Gué Pequeno, il nuovissimo singolo di Elodie ha già raggiunto in soli 20 giorni ben 254.200 stream su Spotify e 468.260 views su Youtube. È una vera festa dalle sonorità dance pop, in cui i versi di Ghemon invitano a cogliere l'attimo, a vivere l'amore facendo affidamento solo sui noi stessi e sulle stelle. Lei, che ultimamente sembra più disposta a raccontarsi anche chiarendo i contorni del duo allontanamento dall'ex mentore Emma, vive a pieno il suo momento magico non solo artistico ma anche personale. Un percorso che l'ha riportata nel Salento, sua seconda casa.«Ho ascoltato il brano per la prima volta quest'estate e me ne sono subito innamorata, in un mese l'ho registrato insieme agli autori e una volta finito il brano mi sono trovata a cena con Ghemon e ho pensato fosse carino proporgli una collaborazione soprattutto con uno come lui che arriva da un mondo completamente diverso. Ha accettato subito e ne sono stata felicissima».«Non ho una preferenza, la parte struggente di c'è e rimane, non la rinnego né l'ho mai eliminata però non sono solo questo, sono anche estremamente passionale e volevo raccontarmi anche nella mia gioia di vivere. Certo la parte più intima di me tornerà presto, nel prossimo album».«Sto cercando di fare un album che sia crossover, dove ci siano varie sonorità e vari modi di raccontare e raccontarmi, ci sarà la Elodie più intima appunto, ci sarà quella più fresca che è uscita fuori adesso e anche qualcosa di nuovo».«Per me è stato un momento di scoperta, avevo finalmente deciso si prendermi più tempo da dedicare a me stessa. A volte il tran tran della vita, le altre persone ti fanno dimenticare quanto sei importante: abbiamo bisogno di amarci e nutrirci ogni giorno. Amici mi ha fatto rendere conto di quanto avessi peccato nei miei confronti, per troppo tempo non mi ero presa cura di me stessa».«Feci solo i provini ma Simona Ventura decise, arrivata agli home visit, di non prendermi. Secondo lei non ero pronta e forse, col senno di poi, dico che aveva ragione. I talent restano, a mio avviso, una grande opportunità per i giovani e tornassi indietro li rifarei entrambi».«Adoro i miei fan e con loro cerco di avere sempre un contatto, se incontro qualcuno che ha voglia di chiacchierare mi fermo a farlo davvero con molto piacere. Per me lo scambio con le persone è molto importante, ok i social ma il contatto umano è unico e insostituibile».«Il Salento mi ha accolto 8 anni fa e qui ci sono delle persone che amo molto e alcuni dei miei amici più cari. Non riesco a staccarmi dall'aria del Salento, c'è una magia che mi lega, non so spiegarti come, è come se fossi nata lì, magari sono stata salentina in un'altra vita».«Sì, - sorride - di un leccese che si chiama Luca. L'ho incontrato quest'estate in un locale in riva al mare a Otranto e... sono tanto felice»!