Per lei Manuel Agnelli ha rotto persino il regolamento. Sherol Dos Santos, 21 anni, romana di origine capoverdiana, una voce soul da far venire i brividi, è tra le vere rivelazioni di questa edizione di X Factor. Agli Home visit dove ha cantato "Rise up" di Andra Day la sua esibizione è stata talmente perfetta da portare Agnelli a fare una scelta mai fatta prima nella storia del programma. Il verdetto è arrivato immediatamente dopo l'esibizione e Sherol è entrata a far parte della squadra dei Live Show tra la categoria delle Under donne. Se avete perso gli Home Visit di #XF12 cercheremo di perdonarvi. Recuperate il meglio qui! https://t.co/lLtgjC8dVy Impiegata in un centro sportivo, baby sitter, cameriera e studentessa di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, sul palco Sherol tira fuori una voce sorprendente. Il suo idolo? Beyoncè di cui - non a caso - ha portato il meraviglioso brano Listen alle audizioni che ha stregato i giudici. «Ho sempre cantato nella mia vita - racconta in un'intervista a X Factor - da bambina ho iniziato con le canzoni dello Zecchino D'oro, poi sono entrata nel coro di Santa Cecilia».Sui social per lei è un'ovazione: «Adesso sappiamo dov'è finita la voce di Aretha Franklin», commentano in molti.E ora eccola pronta per una nuova avventura.«Sono molto ansiosa», confessa Sherol ribattezzata dagli amici "Dos ansia". «Spero di non deludere le aspettative» dice. E c'è da scommetterci che non lo farà.