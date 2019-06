Selvaggia Lucarelli contro Marco Carta: «Ha problemi con la verità, in una mail chiedeva 8mila euro al Gay Pride»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua il botta e risposta tra Marco Carta Il cantante era stato accusato dalla blogger di aver chiesto all'organizzazione del ottomila euro e lui aveva smentito. Ora però sui profili social della giurata di "è apparso un post chiarificatore, con tanto di mail privata tra il manager dell'artista e Matteo Giorgi dello staff deLa Lucarelli ha fatto anche riferimento all'arresto alla Rinascente. «Se Marco Carta abbia rubato o no alla Rinascente non lo sappiamo, di sicuro però sappiamo che Marco Carta ha qualche problema con la verità. Il giorno dopo l’episodio del furto infatti, l’organizzatore del Gay Pride a Modenaaveva scritto un post su: “Se Marco Carta avesse accettato l’invito al Modena Pride, anziché farci sfanculare dal suo management in maniera inconcepibilmente sgarbata, magari anziché trovarsi in quella situazione sarebbe stato in una piazza in una moltitudine di colori”.Si riferiva al fatto che aveva invitato Carta come ospite d’onore del Pride il primo giugno, ma la trattativa non era andata in porto».La richiesta esosa di Carta aveva impedito la partecipazione. Si è parlato di ottomila euro. «Alla fine, a Modena - continua la Lucarelli - erano andati, gratis. La faccenda lasciava perplessi perché proprio Carta, un anno fa, aveva fatto coming out in tv (alla vigilia dell’uscita del suo disco) e quindi si presumeva che la sua presenza potesse essere un momento importante anche per lui. Del resto aveva dichiarato che il coming out era stato un percorso difficile e che si era liberato anche per chi non riusciva a farlo. Ieri, in conferenza stampa, Carta ha dichiarato: “Io non sapevo nulla della richiesta, hanno parlato col mio manager. Ho chiesto al mio manager di mandarmi la mail, non sono stati chiesti 8.000€, ma meno”».Dopo la smentita dell'artista, la Lucarelli ha parlato della mail vista: «Ora, a parte che i manager fanno le veci degli artisti e prendono decisioni condivise con gli artisti, la mail che ho visionato parla chiaro: Massimiliano Notario, suo manager, ha chiesto 6500 euro più iva (dunque 7150 euro) più spese di vitto e alloggio per tre persone. Direi che la somma fa approssimativamente 8000 euro. Del resto, quando prima del suo coming out gli si chiedeva se fosse omosessuale Carta rispondeva: “Non sono gay, la gente è molto cattiva”. Ecco, non ha chiesto 8000 euro, quelli del Modena Pride sono molto cattivi».