Sara Ricci entra al Grande Fratello, chi è l'ex attrice di Vivere? Il rapporto con Beatrice Luzzi, le dichiarazioni sui reality e la vita privata

Insieme a Marco Maddaloni stasera in tv è previsto nella casa del Grande Fratello anche l'ingresso di Sara Ricci. Nonostante qualche tempo fa aveva detto che non avrebbe mai partecipato a un relaity del genere, l'attrice, ex collega di Beatrice Luzzi in Vivere, è pronta a mettersi in gioco nel programma condotto da Alfonso Signorini. Vediamo dunque chi è Sara Ricci.

Sara Ricci chi è

Sara Ricci nasce a Roma il 27 novembre 1968 (ha quasi 55 anni). Dai 14 ai 21 anni studia danza, poi recitazione presso la scuola teatrale La scaletta. Comincia a recitare in spettacoli teatrali d'avanguardia come Le notti bianche e L'uomo che scopre la verità, e successivamente anche in testi classici come la tragedia di Euripide Le troiane. Sara Ricci recita anche sul grande schermo, in film come Al di là delle nuvole, Cosa c'entra l'amore e Fratelli coltelli. Ma la popolarità arriva con la soap opera di Canale 5, Vivere. Qui lei interpreta il ruolo di Adriana Gherardi, dal 1999 al 2002 e poi dal 2004 al 2007.

Il rapporto con Beatrice Luzzi

In Vivere era collega di Beatrice Luzzi, ma tra le due non c'è mai stato molto feeling.

Vita privata

Attualmente dovrebbe essere single. Il suo ex fidanzato è Gianluca Ciufferi, con il quale è stata legata per circa 15 anni era molto piuì grande di lei. Lo scorso anno ha dichiarato ad Oggi: «Nel 2018 ho concluso una lunga storia con un uomo più grande. Da allora sono andata a scendere (ride, ndr). Prima un compagno con otto anni di meno, poi 10, poi 12. Fino a 23. Le prime volte la differenza di età mi metteva in crisi. Dopo ho approfittato del fatto che sembro più giovane ed è diventato un gioco d’azzardo». In passato è stata fidanzata con il conduttore Beppe Convertini e con il collega di set Alessandro Preziosi.

Le dichiarazioni sul Gf

In un'intervista rilasciata un mese fa, Sara Ricci aveva affermato chiaramente di non preferire i reality show e che, quindi, non vi avrebbe preso parte: «No, perché programmi come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi non li guardo. Non mi piacciono. Preferirei partecipare a Ballando con le Stelle oppure Tale e Quale Show. Ho fatto anni di danza contemporanea ed anche teatro legato alla danza. Sicuramente è il mio grande amore».