​Ronnie Jones lascia Milano, destinazione Puglia. Il cantante soul: «Ragazzi, ho deciso! Vado a sud!»

Ronnie Jones, la star internazionale della musica soul e funky, è stanco e ha deciso. Vuole lasciare Milano e cercare casa in Puglia a Bari. Lo ha annunciato con un post pubblicato nel pomeriggio sul suo profilo Facebook: “Ragazzi, ho deciso! Vado a sud! Impossibile reggere i costi milanesi. Cerco casa, tre camere a Bari (mare). Passaparola! Rispondermi su Messenger”.

Così anche l’artista classe 1937, famoso in Italia per la hit “Rock your baby”, lamenta i costi proibitivi del capoluogo lombardo. Al centro delle polemiche per i costi elevati degli affitti che rendono difficile, se non impossibile, la vita di studenti e lavoratori. Ma anche, nel caso di Jones, di star musicali.

Chi è

Il musicista, che ha lavorato anche a teatro a fianco di Renato Zero, Teo Teocoli, Glen White e Loredana Bertè, è pronto a una nuova vita.

A 86 anni cerca il mare, costi inferiori rispetto all’abitazione dove vive ora, nella zona di Linate, e il fascino della Puglia. Dove nel corso degli anni si è esibito più volte. “Mi hanno scritto in moltissimi – ha detto Ronnie Jones al Corriere. La prima cosa? Lascia perdere Bari, perché può essere pericolosa. Mi hanno consigliato di andare ancora più a sud, come a Lecce”.

Ha pensato anche di trasferirsi a Monopoli ma considera i prezzi delle case molto alti. Chissà dove finirà, lungo il tacco d’Italia, l’artista di Springfield. Di sicuro lascerà Milano: “I costi sono diventati troppo alti qui – continua ancora -. Non so come possa fare uno studente, costretto a pagare almeno 500 euro al mese per una stanza”.