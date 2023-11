A Romina Power il premio "Ambasciatore di Puglia". «Sempre attiva a tutela dell'ambiente nel Salento»

Assegnato alla cantante Romina Power il premio 'Ambasciatore di terre di Puglia' 2023. Gli altri premiati sono l'economista e presidente di Tim Salvatore Rossi, l'editore e presidente di Telerama Paolo Pagliaro e il ricercatore e medico chirurgo Ermanno Leo. I riconoscimenti saranno conferiti dall'Associazione Regionale Pugliesi di Milano, venerdì 24 novembre, nell'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

Romina Power e l'amore per il Salento

Romina Power è stata scelta "per il suo amore verso la Puglia, sua terra adottiva, e le coraggiose battaglie in difesa della tutela dell'ambiente e del mare in Salento".

Ermanno Leo, presidente dell'Associazione per la ricerca europea in chirurgia oncologica "per aver creato 'una tecnica chirurgica innovativa e una scuola di specializzazione che insegna la tecnica ai medici'". Salvatore Rossi "per la sua lunga e ampia carriera per lo sviluppo del Paese" e Paolo Pagliaro perché "animatore di numerose campagne sociali sul territorio, come Cuore Amico e quella a sostegno dei prodotti locali".

Il presidente Michele Emiliano

"Questo premio - afferma il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - non è soltanto la festa dei pugliesi di Milano che negli anni hanno saputo dare a questa città un contributo straordinario in termini di lavoro, crescita, creatività e umanità, ma è anche un momento nel quale emerge la pugliesità come contributo che la gente della nostra terra offre e continua a offrire per costruire un'Italia più giusta e coesa, a partire dalla valorizzazione del proprio territorio". "La forza e l'identità di questo premio che è arrivato alla diciassettesima edizione - spiega il presidente dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano, il generale Camillo de Milato - è quello di raccontare, da varie angolature, la nostra regione, a partire dai volti e dalle storie personali di chi l'ha resa nobile nel campo in cui è stato chiamato ad operare".