Rocco Papaleo da Caterina Balivo, il racconto del suo dramma a Vieni da Me

Rocco Papaleo parla della scomparsa della madre a Vieni da me, la trasmissione di Rai1 condotta da Caterina Balivo. Durante l'intervista, l'attore ha raccontato della morte della mamma avvenuta un anno e mezzo fa e ha usato dolcissime parole per spiegare questo lutto. Papaleo ha infatti detto che per un paio di mesi non è riuscito ad entrare in casa, che sente ancora la voce della madre e che dopotutto è avvolto da una dolce mancanza.

Caterina Balivo si è commossa nell'ascoltare il racconto e nello scoprire questo lato dolce e inedito dell'attore. Papaleo è impegnato in queste settimane con lo spettacolo del giovedì sera di Rai2 Maledetti amici miei. Papaleo, sempre parlando di sua madre, ha anche fatto commuovere il pubblico parlando del “pane e frittata” che la madre gli preparava con tanto amore e che, poi, è diventato un monologo in un suo spettacolo teatrale.



