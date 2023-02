"House of milf": su Discovery+ debutta un nuovo reality

Debutta su discovery+ la dirompente serie “House of milf”, un dating rivoluzionario che ha per protagoniste 8 avvenenti signore che si mettono in gioco per trovare l’amore, o qualcosa che gli assomigli molto! House of Milf è disponibile sulla piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery a partire da martedì 28 febbraio, con un episodio a settimana.

Concorrenti tra i 40 e i 60 anni

Le concorrenti non sono alle prime armi - hanno tutte un’età compresa tra i 40 e i 60 anni - e vantano una lunga esperienza in campo di sentimenti, tra matrimoni pregressi, relazioni pluriennali e figli, e in fatto di gusti sono accomunate dalla stessa passione: gli uomini molto più giovani. Sebbene abbiano qualche anno in più rispetto alla media dei concorrenti dei dating show, queste donne non sono fuori allenamento e nella cornice paradisiaca di un resort messicano sulle sponde dell’oceano pacifico, si daranno da fare per provare a conquistare un compagno, che sia per la vita o per un'avventura, tra gli 8 giovani e avvenenti ragazzi che partecipano al gioco.

Con decenni di esperienza di vita e di sentimenti alle spalle, le affascinanti signore useranno ogni arma per allacciare un legame duraturo con giovani uomini che hanno la metà dei loro anni e in ogni episodio affronteranno sfide e test diversi, che le aiuteranno a capire se il ragazzo su cui hanno puntato è quello giusto. Ma siamo sicuri che queste donne così navigate e sicure si sé abbiano fatto proprio tutti i conti? O il momento in cui conosceranno gli 8 giovani che partecipano al dating, le lascerà davvero senza parole?

Le protagoniste

Tra le protagoniste di House of Milf Kelle, mamma sprint di 6 figli, Pola, messicana proprietaria di uno studio di fitness, Shannan, inarrestabile event planner, Charlene, appassionata di mare e sole che vive a Los Angeles, April Jane, istruttrice di fitness e cantante di Los Angeles, April, organizzatrice di eventi di Detroit, Soyoug, infermiera sudcoreana che in amore ama dominare, l’agente immobiliare di origini peruviane Stefany.