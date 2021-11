Riccardo Ravalli è morto in un incidente stradale: il tronista over di “Uomini e donne” aveva 39 anni

Lutto nel mondo della televisione: è morto Riccardo Francesco Ravalli, cavaliere di 39 anni del trono over di Uomini e Donne. Originario di Catania ma viveva a Pistoia (Pieve a Nievole), aveva gestito l’Hotel Casa Rossa di Montecatini e nel 2020 era finito in tv per corteggiare la dama Daniela Di Napoli, grazie alla partecipazione alla trasmissione condotta da Maria De Filippi. La relazione tra i due non è mai decollata e, dopo un tentativo di trovare l'anima gemella nel noto dating show di Canale 5, l'ex albergatore aveva abbandonato il programma.

Ravalli morto, guidava un furgone

L’incidente stradale in cui ha perso la vita l'uomo si è verificato verso le 12,30 di ieri sulla corsia nord dell’Autobrennero, a poca distanza dal casello di Reggiolo-Rolo, dove Ravalli era alla guida di un furgone che si è scontrato con estrema violenza contro un mezzo pesante che gli era davanti, sembra per i rallentamenti dovuti al traffico eccessivo.

Da subito le sue condizioni di salute sono apparse critiche, finché la notizia del decesso è stata resa nota. Sul posto sono giunti gli operatori della Croce rossa di Reggiolo, l’elisoccorso di Parma, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla e Carpi, che hanno dovuto estrarre il corpo dal furgone poiché era incastrato tra le lamiere.

L'ex dama del trono over Luisa Anna Monti, che di recente ha combattuto la sua battaglia contro un cancro al seno, su Instagram ha scritto: «Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo».

Una tragedia che ha colpito dame e cavalieri del programma di Maria De Filippi. Anche Tina Cipollari lo ha ricordato su Facebook postando una sua foto.