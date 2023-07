Questa volta la location fa parte dello spettacolo: Piano Lab, il festival itinerante targato Ghironda con il supporto di Marangi Strumenti Musicale e Steinway & Sons, propone domenica mattina all’alba (ore 5) nella Riserva naturale di Torre Guaceto il concerto del pianista e compositore milanese Roberto Cacciapaglia, da anni tra le figure di spicco della scena musicale internazionale (biglietti 30 euro su vivaticket).

Nella splendida oasi nei pressi di Carovigno, l’artista presenterà i brani del suo album più recente, «Invisible Rainbows», pubblicato lo scorso febbraio e subito balzato in vetta alle classifiche britanniche e italiane. Cacciapaglia farà risuonare le note del pianoforte in uno dei luoghi magici di Puglia, per uno degli appuntamenti più attesi di Piano Lab, manifestazione nella quale gli appassionati hanno imparato a riconoscere l’armonia che nasce dall’unione tra la poesia dei luoghi e la bellezza della musica.

Pianista che sinora si è esibito in molte tra le più prestigiose sale da concerto del mondo, tra cui la Carnegie Hall di New York e la Cadogan Hall di Londra, residenza della Royal Philhamonic Orchestra, Roberto Cacciapaglia suonerà anche alcune musiche tra le più significative della sua straordinaria carriera. Tra l’altro, ogni concerto del musicista milanese, rappresenta non solo un’esperienza di ascolto, ma anche di partecipazione profonda, intima e condivisa alla musica. E gli stessi brani di «Invisible Rainbows», disco nel quale Cacciapaglia ha continuato nel suo lavoro di interazione emotiva, si propongono come una colonna sonora ideale per il concerto all’alba di domenica, al quale il pubblico assisterà dopo la passeggiata necessaria per raggiungere il luogo dell’evento.

«Condividere qualcosa di essenziale, di magico, può risvegliare, farci scoprire con i suoni dimensioni insondabili, creare mondi nell’invisibile, e questo è quello che sperimento durante i concerti di Invisible Rainbows», racconta il maestro, particolarmente eccitato dall’idea di esibirsi in un contesto così speciale come quello dell’oasi di Torre Guaceto, peraltro alle prime luci del giorno. Una condizione ideale per Cacciapaglia, che continua ad esplorare la bellezza facendo convivere nella sua musica i linguaggi della classica, della tradizione, delle avanguardie e della contemporaneità, sempre alla ricerca dell’essenza, oltre qualsiasi divisione di genere. Navette disponibili dal parcheggio Porta della Riserva, angolo ingresso Villaggio Meditur, sino all’inizio del camminamento, a partire dalle ore 2.30. Ultima navetta alle ore 3.50.

Info pianolab.me - 080.4301150.