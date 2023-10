Notti Sacre, concerto nel Duomo di Lecce: va in scena il Requiem di Cherubini per Luigi XVI

Proseguono i concerti leccesi di “Notti sacre”, appuntamento musicale di grande successo nato nel centro storico di Bari e oggi approdato per la prima volta nel capoluogo salentino. Stasera al Duomo a Lecce - alle 20 - in programma infatti il secondo concerto della rassegna, organizzata da Vallisa Cultura con ArtWork, Arcidiocesi di Lecce e Pontificio Consiglio della Cultura in collaborazione con Fondazione “Splendor Fidei” e Comune di Lecce (media partner Portalecce): di scena i giovani cantori e orchestrali del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, che insieme al coro “Dilectamusica” eseguiranno il Requiem in do minore per orchestra e coro di Luigi Cherubini, diretti dal maestro Donato Sivo; maestri del coro Luca Buzzavi e Vincenzo Damiani. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

L'ultimo appuntamento

Terzo e ultimo appuntamento della rassegna, dopo l’anteprima assoluta di Bari, lunedì 9 ottobre, sempre al Duomo di Lecce: protagonista la Messa da Requiem per voci e organo di Nino Rota, scritta dal compositore milanese all’età di 12 anni per la morte del padre e finora mai eseguita.

L’appuntamento prevede anche la presenza di giovani cantori provenienti dal Conservatorio “Niccolò Piccinni” e dall’Università di Bari, da “Florilegium Vocis” e dalla Polifonica barese “Biagio Grimaldi”, oltre che dal coro “Harmonia”: in scena un centinaio di cantori sotto la guida del maestro Sabino Manzo. Direttore dell’ensemble, per l’occasione, sarà il maestro americano Jonathan Hirsch. All’organo Annarosa Partipilo. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti).