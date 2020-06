Merifiore, si chiama “Tickets” il nuovo video della cantautrice salentina

Ideato e realizzato da Francesco Rizzo e Paolo Rizzo, su youtube è disponibile il videoclip di Tickets, nuovo singolo della cantautrice electro pop salentina Merifiore. Il singolo che inizia con i versi «I just booked a flight to China, I just booked a flight to China-town!» - è un esperimento linguistico-musicale che intreccia cinese e inglese. Ticket è un invito alla danza, alla speranza di una nuova ripartenza, a non rinunciare alla voglia di viaggiare per esplorare nuovi mondi e nuove culture, al bisogno di uscire da casa dopo i mesi difficili della pandemia. Il lyric video, oltre al testo, propone due visuali diverse. Quella centrale, girata in una stanza con uno smartphone, in cui la cantautrice canta e balla sulle note di Tickets. L'altra, presentata su uno sfondo dinamico, che mostra diversi scenari e paesaggi presi da più parti del mondo e in particolare dalla Cina antica e paesaggistica a quella metropolitana e frenetica di oggi. Un videoclip che regala un viaggio virtuale e mentale in un periodo in cui gli spostamenti non sono semplici.